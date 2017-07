Flames met ambitie: "Er ook wat van genieten, maar zijn hier om iets te laten zien"

"We houden de voetjes op de grond als speelsters, we weten hoe het in de buitenwereld er aan toegaat", aldus Nicky Van Den Abbeele. "Maar het is wel even genieten dat alles zo op je bord komt. Het gaat allemaal heel snel, het is de moeite."

"We hebben nog een vakantie ingeboekt om wat na te genieten of alles te laten bezinken, maar eerst willen we zolang mogelijk hier op dit EK blijven. We geven de strijd nog niet op", pikte Heleen Jaques in.

"Er zijn spelers die lang hebben moeten wachten op deze ervaring. Het is leuk hier te staan, maar we willen ons tonen."