Het EK-team van speeldag 1

Doel

Tussen de palen zagen we heel wat leuke reddingen gebeuren in de eerste speelronde. Toch zijn we vooral onder de indruk van de reflexen van Lindahl op een inzet van Islacker. Weergaloze redding.

Verdediging

In het hart van de defensie kiezen we voor de Franse Renard en de Zweedse Sembrant. Beiden lieten zich meer dan opmerken in verdedigend opzicht en doken ook nog een paar keer gevaarlijk op aan de overkant.

Op de flanken de erg sterke Roddik tegen de Red Flames, die zowel Van Gorp als Daniëls in de tang hield. En op rechts Blässe, die op 70 minuten vermoedelijk meer dan 10 kilometer liep: wat een motor, en altijd aanspeelbaar.

Middenveld

Sanne Troelsgaard moest een rijtje lager spelen dan normaal, maar kweet zich uitzonderlijk goed van die taak. Bovendien scoorde ze ook nog een belangrijk doelpunt. Dat kan ook gezegd worden van Morozova (Rusland). Jackie Groenen deed dan weer erg veel goede dingen bij Nederland. Keuze genoeg, want ook Sampedro of Maroszan hadden er zeker in gekund.

Aanval

Voorin vinden we nog meer Nederlanders: zowel het doelpunt van Van de Sanden als de assist van Lieke Martens - verder nog veel meer aanjager van het eerste uur - verdienen een stekje in ons team. En naast Jodie Taylor - hattrickheldin - konden we ook niet meteen.