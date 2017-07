Nederland voorbij Denemarken, alles kan nog in groep van de Flames Tweet door Redactie



Foto: © photonews Naast België - Noorwegen was er op donderdagavond nog een wedstrijd in groep A van het Vrouwen-EK. Daarin moest Nederland het opnemen tegen Denemarken. De uitslag van die wedstrijd maakt dat alle teams zich nog kunnen kwalificeren. In een kolkend Rotterdam waren het de Nederlanders die het beste uit de startblokken kwamen. Sherida Spitse kreeg snel een grote kans, maar miste. Wat later mocht ze vanop de stip alsnog de 1-0 maken na een weliswaar vrij lichte fout. Denemarken kwam nog opzetten en kreeg zeker in de tweede helft goede mogelijkheden. Doelvrouw Van Veenendaal wierp zich echter op tot vrouw van de match met enkele prima reddingen, tot frustratie van Pernille Harder. In de groep kunnen alle vier de landen zich zo nog kwalificeren.

