Open training Belgian Red Flames op nationale feestdag! Tweet door Redactie



Foto: © photonews Na de overwinning tegen Noorwegen in Breda willen de Belgian Red Flames van hun nationale feestdag eens te meer een echt feest maken. Een open training voor alle fans, die ook op de foto kunnen met hun idolen? Dat hoort er dan gewoon bij. De derbykoorts zal de komende dagen zeker beginnen toenemen, maar de training op het veld van VV Rijen wordt een nieuw hoogtepunt voor de Red Flames. De Flames tekenen namelijk present in de buurt van Tilburg, meer bepaald op de oefenvelden van VV Rijen. En op de nationale feestdag is iedereen welkom. De training (11u) van 21 juli is open voor het publiek en na afloop maken onze Belgian Red Flames tijd voor de fans. Plaats van het gebeuren? Sportparkweg 5-7, 5121 MP Rijen - u komt toch ook? Meer informatie HIER (aanmelden op het evenement!)

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.