Standard wint de 'vrouwenclasico' en is nu alleen leider in Super League

Anderlecht en Standard kruisten op vrijdagavond de degens in de 'vrouwenclasico'. Het werd een beklijvende topper, met als kruiding de nodige doelpunten en een scenario met wisselende kansen.

Zowel Anderlecht als Standard kenden het belang van het treffen op het Nationaal oefencentrum van de KBVB in Tubeke. Wie won werd eventjes alleen leider, terwijl bij een gelijkspel AA Gent kon profiteren. Spanning troef in de Super League en ook op het veld waren de verschillen tussen beide teams miniem.

Het balbezit was in de eerste helft voor de thuisploeg, maar veel diepgang haalden ze niet uit dat overwicht. Dan was het voetbal bij Standard vertikaler. Het leverde na een dik kwartier voetballen ook op. Wijnants verscheen een keertje aan de linkerkant, leverde een prima voorzet af tussen keeper en verdediging en Schoenmakers profiteerde in twee tijden: 0-1.

Even later zelfs bijna 0-2, maar Lemey redde de een-op-eensituatie met Appermont. Het sein voor Anderlecht om een tandje bij te steken en via De Caigny na een vrije trap van De Neve op gelijke hoogte te klimmen. Meteen ook de ruststand? Neen, want een voorzet vanop rechts van Standard verdween via een bots pardoes in doel voorbij Lemey.

Vijf goals in spektakelstuk

Wijnants zag na tien minuten in de tweede helft een doelpunt afgekeurd worden voor buitenspel, aan de overkant was het via Jaques op de penaltystip wel raak na een fout van Lichtfus op Daniëls in de grote rechthoek. Nog was het echter niet gedaan, want Schoenmakers lukte een kwartier voor tijd de 2-3.

Vijf doelpunten in een gekke wedstrijd, waarin Schoenmakers nog een paar keer op weg leek naar de 2-4, maar de grootste mogelijkheid naast stak. En zo kon het tot op het allerlaatste moment alsnog draaien. Van Kerkhoven en Wajnblum kwamen er nog dicht bij, maar de 3-3 zat er niet meer in. Standard wordt zo alleen leider.