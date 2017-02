Anderlecht klopt OH Leuven en blijft in spoor Standard

door Redactie



Anderlecht en OHL openden de speeldag in de Super League op vrijdagavond. Paars-wit mocht eigenlijk niets laten liggen, wilde het nog aanspraak maken op de titel. En dat zou ook niet gebeuren.

Anderlecht had thuis verloren van Standard en enkel als het vanaf nu nog alles wint, lijkt het nog aanspraak te kunnen maken op de titel in de Super League.

Puntenverlies thuis tegen OH Leuven? Dat was dan ook uit den boze en het zou er ook niet van komen. Al na 25 seconden zat paars-wit op rozen, met dank aan een eigen doelpunt van de bezoeksters.

De thuisploeg probeerde het daarna snel af te maken, maar pas diep in de tweede helft wist het nog doelpunten te maken. Eerst zette Wiard haar team op 2-0, wat later maakte Van Den Abbeele er nog 3-0 van en in het absolute slot tikten Wiard en De Neve zelfs nog de forfaitcijfers op het bord.