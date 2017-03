Flames houden Zwitserland af op Cyprus Cup na match met twee gezichten

De Belgian Red Flames hebben hun eerste wedstrijd op de Cyprus Cup niet verloren. In de eerste helft lagen ze onder bij de Zwitsers, na de pauze hebben ze het goed rechtgezet. Dat de 2-2 van de Zwitsers op het einde nog viel? Een kleine teleurstelling misschien wel.

De Belgian Red Flames wilden tegen Zwitserland meteen laten zien dat ze zin hadden in de Cyprus Cup, al staat alles natuurlijk in het teken van het Europees kampioenschap in Nederland. België moest het zonder de licht geblesseerde Wullaert doen, waardoor Jassina Blom haar debuut mocht maken als basisspeelster diep in de spits.

In het uur dat ze mocht meespelen kreeg ze een grote kans, maar in de een-op-eensituatie met keepster Stenia Michel kon ze niet raak treffen. Profiteren van een foutje van de tegenpartij, zo moest het gebeuren leek het wel. Hét hoogtepunt uit de eerste helft kwam echter van Lien Mermans, die uitpakte met een enig mooie vrije trap.

Genoeg voor de gelijkmaker aan de koffie, want we moeten eerlijk zijn: Zwitserland was voor de pauze baas. Humm miste drie open kansen, de steevast opkomende Ana-Maria Crnogorcevic was een gesel voor de linkerflank van de Flames en miste zelf ook een dot van een mogelijkheid en op de veelvuldige voorzetten konden de Flames niet veel meer doen dan wegwerken en proberen onder de druk van de 2-4-4 van Zwitserland uit te komen.

Aanvallend spelen, dat had de Zwitserse coach Voss-Tecklenburg ook aangegeven. We moeten haar er de credits voor geven, al kostte het ook zichtbaar krachten. En dus kwamen de Belgen er na de pauze veel beter uit. Een lange rush van Cayman leverde zelfs de 2-1 op voor de Flames.

Coryn en Cayman kregen daarna zelfs halve en volledige mogelijkheden om het af te maken, maar Stenia Michel stond een drietal keer pal. Aan de overkant was 1 momentje genialiteit van Calligaris met een hakje voldoende om voor de 2-2 van Kuster te zorgen.

Op basis van de volledige wedstrijd al bij al een billijk gelijkspel, al viel het tegendoelpunt net als vorig jaar op de Algarve Cup erg laat en zal het zo dus als zuur puntenverlies worden omschreven. Dappere Flames speelden uiteindelijk goed mee met de Zwitsers, vrijdag zal er dan maar moeten gewonnen worden van Italië.