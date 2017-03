Flames beginnen eraan tegen Zwitserland

door Aernout Van Lindt vanuit Cyprus

door



Foto: © photonews

Los geht's! Vandaag begint het echt in Cyprus. In Nicosia spelen België en Zwitserland tegen elkaar hun eerste wedstrijd van het toernooi. Meteen een belangrijk duel in de strijd om de topplaatsen in de groep. En ook die Nati is er klaar voor.