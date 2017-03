Flames moeten niks, maar winnen tegen ItaliÃ« zou een boost geven

Vrijdag, matchdag. De Belgian Red Flames willen voorbij Italië raken om zo uitzicht te houden op de groepswinst in de poule. Al willen ze bij de Belgen nog niet te veel rekenen.

Het mantra is en blijft: rustig blijven en werken in functie van het EK. Ook dan zal de selectie mogelijk met enkele blessures worden geconfronteerd en dan moeten de anderen klaar staan. Dus moet de kern van 24 zo goed als mogelijk allemaal samen worden klaargestoomd.

Tessa Wullaert? Die was er woensdag niet bij, maar lijkt mogelijk klaar te raken voor het duel met de Italianen. Verder zitten Elke Van Gorp en Julie Biesmans natuurlijk nog thuis, terwijl ook gisteren nog een aantal speelsters een deel van de training individueel afwerkten. Het hoort erbij, zeker in een toernooi van vier wedstrijden op acht dagen.

Risico's zullen niet worden genomen en tegen de Italianen moet dat misschien ook wel niet. Het songfestival zullen ze misschien wel winnen dit jaar, maar de Cyprus Cup of het EK later dit jaar? Dat lijkt ons erg straf. Op speeldag 1 kregen ze al een droge 3-0 om de oren van Noord-Korea.

Voor de Flames een mooi moment om een eerste zege te boeken ooit op de Cyprus Cup. In 2015 waren ze er telkens dichtbij, maar bleef het bij 1 nederlaag en 3 gelijke spelen (en een 12e plek na strafschoppen). Maar panta rhei, alles beweegt. 16 juli, Doetinchem is de dag die iedereen al in gedachten heeft, maar de weinige fans op 3 maart in Larnaca verwennen mag ook.