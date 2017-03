Pareltje Vanmechelen is druppel op hete plaat voor Belgian Red Flames

De Belgian Red Flames hebben zich niet weten te plaatsen voor de finale van de Cyprus Cup. Tegen Noord-Korea ondergingen ze de wet van de snedigste. Door de 1-4 nederlaag moeten ze op woensdag spelen om plek 7.

De Belgian Red Flames konden na hun 4 op 6 nog de groepswinst halen op de Cyprus Cup, maar dan zouden ze wel (goed) moeten winnen van Noord-Korea. Het werd echter al snel duidelijk dat de Zwitsers een doelpuntenfestijn zouden houden tegen de Italianen en het doelsaldo kon bij 7 op 9 doorslaggevend zijn.

De Flames wisten dat Noord-Korea gevaarlijk was op vrije trappen én ook dat ze snedig en hard aan de wedstrijd zouden beginnen, maar toch slikten ze al na vijf minuten een eerste treffer ... op een vrije trap. Kim Nam Hui trapte niet eens zo goed op doel, maar de bal leek wat af te wijken op de muur en 0-1.

Moeilijke eerste helft

Een moeilijke eerste helft werd het voor de Belgian Red Flames, die uiteindelijk ook nog de 0-2 moesten slikken via Unbyol Ho. Zij kon profiteren van een misverstand achterin bij het openklappen van de buitenspelval en mocht ook wel te makkelijk doorheen de verdediging wandelen. Lorca Van De Putte moest even later geblesseerd naar de kant, verder konden we van Belgische zijde enkel een schotje op doel van Mermans onderscheiden.

Niet dat de Flames niet probeerden, maar het inspelen verliep stroef en er was te veel ruimte. De Koreanen - nummer 10 op de wereldranglijst, maar zeker niet sterker dan pakweg Zwitserland - mochten alles doen wat ze wilden bij momenten. Na de rust kregen we een opflakkering van tien minuten. Coryn, Vanmechelen en later ook Blom vielen gretig in, de jonge Vanmechelen scoorde met een pareltje de 1-3.

Tussendoor en daarna was het echter opnieuw al Noord-Korea wat de klok sloeg. Jongsim Wi en Kyonghyang Ri dikten aan tot respectievelijk 0-3 en 1-4. De Flames betalen opnieuw wat leergeld en mogen woensdag spelen om de 7e plaats. De tegenstander van die wedstrijd is nog niet bekend. Justine Vanhaevermaet viel in het slot nog geblesseerd uit.