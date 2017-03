Flames na penaltykraker voorbij Oostenrijk

De Belgian Red Flames hebben op de Cyprus Cup plek 7 weten te behalen. Na strafschoppen namen ze de maat van Oostenrijk. Na 90 minuten stond er een 1-1 gelijkspel op het bord.

De Belgian Red Flames wilden met een goed gevoel en de 7e plaats Cyprus verlaten en wilden dus voorbij Oostenrijk raken. Bondscoach Ives Serneels voerde opnieuw enkele wijzigingen door. In het openingskwartier hadden de Flames het lastig met de hoge druk en potigheid van de Oostenrijkers. Het leverde enkele hete standjes op voor het doel van Van Houtven, meer ook niet.

Aan de overkant mochten we een heerlijke pegel van Lenie Onzia noteren, maar geen nieuwe wereldgoal - want keepster Zinsberger zat er nog goed tussen. Veel sfeer ook in het stadion, want zo'n 50-tal Anderlechtsupporters vonden de weg naar de Belgian Red Flames. Dorst hadden ze niet, aan de rust bleven ze vermoedelijk toch nog wat op hun honger zitten.

Na de pauze waren de Flames veel gretiger. Ze dwongen de Oostenrijkers tot fouten om ze af te stoppen - drie gele kaarten én zelfs een dubbel geel leverde dat onder meer op. En ook een doelpunt, want na voorbereidend werk en een goede pass van Vanmechelen was het voor Tessa Wullaert een koud kunstje om de 1-0 onder de keepster van Oostenrijk te schuiven.

Het was meteen haar 30e doelpunt voor de Belgische nationale ploeg, waarmee ze ook in de geschiedenisboeken terechtkomt - niemand scoorde ooit meer in een shirt van de nationale ploeg bij de Belgen. Was het voldoende om het in 90 minuten af te maken? Neen, want de oprukkende Aschauer had er een kwartiertje voor tijd 1-1 van gemaakt.

Strafschoppen dan maar - op de Cyprus Cup worden er geen verlengingen gespeeld. Wullaert en Coutereels misten aan Belgische zijde, maar aan de overkant liep het drie keer mis. En zo wonnen de Flames alsnog, goed voor de 7e plek op dit toernooi. Sterk na de 12e plek van twee jaar geleden.