D-day in de Super League

In Luik staat namelijk opnieuw een Clasico op het programma. Na de 1-0 in de halve finales van de Beker van België in het voordeel van Anderlecht, wil paars-wit nu ook gaan winnen in Luik in de competitie.

In de stand staan beide teams samen met Gent nog in een kansrijke positie om kampioen te worden. Beide teams hebben bovendien nog steeds alles in eigen handen, benieuwd wie dat na vanavond nog kan zeggen.

AA Gent heeft thuis tegen de vrouwen van OH Leuven geen enkel excuus en moet winnen, al werd het de voorbije keren steevast een dubbeltje op zijn kant. De derde partij is Tienen - Genk.