Gent klopt Anderlecht met knappe doelpunten en mag Beker van BelgiÃ« voor vrouwen meenemen naar huis

Gent domineert meteen en komt op voorsprong

Even in slaap na pauze en 1-1 Van Kerkhoven

Orde op zaken en overtuigende bekerwinst voor Buffalo's - fans uitzinnig

Zowel Anderlecht als Gent speelden een degelijk tot puik seizoen in de Super League, maar beiden moesten ze de titel aan Standard laten. De bekerfinale was dan ook een uitgelezen kans om toch nog een prijs te pakken dit seizoen. Anderlecht wilde na vorig seizoen nu wél de bekerfinale winnen en Gent wilde revanche voor de nederlaag in Tubeke tegen paars-wit die hen de titel had gekost.

Twee gebeten teams op het veld dus, waarbij Wiard en Maximus werden gemist om de aanval te voorzien. Coach Dave Mattheus van Gent posteerde bovendien Dhont en Abdulai Toloba op de bank, waardoor hij op de flanken op een andere manier speelde en met Marie Minnaert opnieuw in de punt - zij viel wel al uit na een halfuur.

Buffalo baas

De Buffalo's waren wel meer dan baas in dat eerste halfuur en dat had uiteindelijk ook een doelpunt opgeleverd via Van Ackere, die een voorzet vanop rechts perfect kon binnenwerken. Lemey had zich verder een paar keer kunnen onderscheiden met goede reddingen, terwijl Evrard niet veel te doen had in de eerste periode.

Na de koffie kwam paars-wit met veel meer aanvallende intenties op het veld, op het uur leverde dat ook op toen Van Kerkhoven alleen op Evrard afmocht en niet twijfelde. Alles te herdoen, maar drie minuten later stond Gent opnieuw op voorsprong. Van Gorp en Van Belle met de heerlijke voorbereiding en dito voorzet, Missipo knikte binnen.

Vreugde en verdriet ...

Op de power probeerde Anderlecht het daarna opnieuw recht te trekken, terwijl bij Gent meerdere speelsters last kregen van krampen. Zo diep gingen ze om de beker mee naar Gent te pakken voor een bijwijlen utizinnig publiek in Mechelen. Ook naast het veld waren het de Buffalo's die de wedstrijd naar zich toetrokken.

En dat deden ze op het veld ook na enkele wissels. Abdulai Toloba kon met een splijtende actie en een loeier in het dak van het doel vanuit een schuine hoek de 1-3 op het bord brengen. Anderlecht probeerde nog wat het kon, maar de beker gaat wel degelijk mee naar Gent. De eerste prijs voor de vrouwen van Gent is het.