Jammer: dappere Flames verliezen nipt van Denemarken met body

De Belgian Red Flames mochten voor het eerst ooit aantreden op een groot toernooi. Een speciaal moment dus toch wel voor de Flames, die zich nooit eerder wisten te plaatsen voor een groot toernooi. En zo hadden ze eigenlijk al een beetje geschiedenis geschreven. Maar toch: om écht in de galerij der groten te komen, moest er gewonnen worden van Denemarken - op papier misschien de makkelijkst haalbare tegenstander van de drie voor de Flames.

Een vroege achterstand vermijden was dé opdracht, maar daarin slaagden ietwat nerveuze Flames niet. Al na vijf minuten werd een vrije trap van Harder via Odeurs en de lat een prooi voor een sterke Sanne Troelsgaard, die de 1-0 tegen de touwen kopte. Zij speelde verrassend een rijtje lager in plaats van Nanna Christiansen, maar kweet zich uitstekend van haar taak.

De Belgen hadden het knap lastig in het openingskwartier en ondergingen ook wel wat de wet van de sterkste. Letterlijk dan, want de Denen hebben pakken meer body. Op techniek kwamen de belgen er echter wel een paar keer goed uit, maar de ruststand in het voordeel van de Scandinaven was al bij al wel helemaal verdiend te noemen.

Na de pauze een heel ander verhaal, want enkel op een vijftal half-gevaarlijke counters kwamen de Denen eruit, verder was het al Flametime dat de klok sloeg. Enkele ballen op de lat en enkele dubieuze fases in de zestien, al hadden de Denen ook twee strafschoppen kunnen krijgen.

Een doelpunt had dan ook meer dan verdiend geweest, maar het vroege doelpunt zorgde uiteindelijk voor een jammerlijke nederlaag. Donderdag tegen Noorwegen zal er moeten gewonnen worden om de kansen op de kwartfinales gaaf te houden.