Flames klaar voor History: "Eigen kwaliteiten uitspelen tegen zwaktes Denemarken"

En dan moeten we eerlijk zijn: de eerste wedstrijd tegen Denemarken verliezen zou absoluut nefast zijn. In de groep zijn Noorwegen en Nederland misschien wel de favorieten, dus kunnen de Flames maar beter winnen van de Denen.

"Niets moet, maar we willen wel winnen", klonk het vooraf bij bondscoach Ives Serneels. Hij probeerde de druk absoluut af te houden van zijn groep, want een eerste EK is op zich ook al een erg nieuwe ervaring voor een vrij jonge groep.

"We willen de mindere punten van Denemarken optimaal uitspelen met onze kwaliteiten. Speelden zij ook een slechte generale repetitie tegen Oostenrijk? Dat is eigenlijk niet mijn probleem. De focus ligt helemaal op mijn team en op de kwaliteiten die wij hebben."

Het EK begint met de openingswedstrijd in Utrecht tussen thuisland Nederland en Noorwegen (18 uur), wij kijken natuurlijk vooral uit naar Denemarken - België om 20.45 uur in Doetinchem. Er zullen minstens 1500 Belgische fans zijn, maar de loketten zijn nog steeds open.

