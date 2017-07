Dappere vikingmeiden zien puntje afgesnoept na dubieuze penaltyfases

Frankrijk en IJsland mochten dag drie van het EK tegen elkaar besluiten. Oostenrijk had al gewonnen van Zwitserland eerder op de dag, dus wisten beide teams dat elk punt belangrijk kon zijn in de eindafrekening in de groep. De Fransen begonnen als favoriet aan de match, maar de gekke IJslanders hadden wel het meeste fans op de been gebracht.

Bijna 5000 supporters in het stadion van Willem II, waar de Belgen later (24 juli) nog spelen tegen thuisland Nederland. Minstens 3000 daarvan waren IJslanders. En die deden ook hun geweldige Viking Clap een paar keer. In de eerste helft waren het de Fransen die vooral baas waren, maar tot doelpunten kwamen ze niet voor de pauze.

De arbitrage zou uiteindelijk een rol gaan spelen. Vlak voor de koffie werd een strafschopfout van George op Fridriksdottir niet gefloten, vijf minuten voor tijd ging de bal aan de andere kant wél op de stip na een trekfoutje aan het adres van Le Sommer. De IJslandse fans verbeten de ontgoocheling en probeerden hun vikingmeiden nog naar een gelijkmaker te schreeuwen.

Dat lukte niet en dus hadden de meegereisde fans uit IJsland even boegeroep over voor de arbitrage, om snel opnieuw hun land aan te vuren. Want een 0-1 nederlaag tegen een toplaag is niet eens zo'n slecht resultaat. Toch waren ze enorm teleurgesteld.