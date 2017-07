Duitsland moet tot het gaatje tegen ItaliÃ«

Giuliani werd de ongeluksvogel voor de Italianen. Eerst loste ze een bal, waardoor Henning kon scoren. In de tweede helft moest ze ook nog een penalty toestaan - omgezet door Peter.

Tussendoor had Mauro voor de 1-1 gezorgd, Bartoli werd nog uitgesloten met twee keer geel. De Duitsers domineerden, maar echt lekker liep het ook wel niet.

Zweden en Duitsland leiden nu in de groep met vier punten, Rusland heeft er drie en Italië is puntenloos en kan eigenlijk al naar huis. Momenteel is Zweden op doelsaldo groepswinnaar, dat kan belangrijk zijn met oog op de kwartfinales voor de Belgian Red Flames.