Scoutingsopdracht? Onze potentiÃ«le tegenstanders in kwartfinale spelen vanavond

Scoutingsopdracht? Onze potentiële tegenstanders in kwartfinale spelen vanavond Tweet door Redactie



Foto: © photonews De Belgian Red Flames kwamen gisteren in actie, vandaag is het de beurt aan vier andere teams. Met misschien wel onze tegenstanders in de kwartfinale in actie. Zweden en Duitsland speelden op de openingsspeeldag 0-0 gelijk tegen elkaar. Op speeldag 2 kunnen ze door een overwinning elk meteen duidelijkheid scheppen in groep B. Op papier zou dat ook gewoon moeten gaan gebeuren. Zweden neemt het op tegen Rusland, dat in de vorige match enigszins verrassend te sterk was voor Italië. Voor de Italianen is de match tegen Duitsland dan weer al min of meer die van de laatste kans. In de kwartfinales komen de Red Flames - als ze zich maandag plaatsen - in actie tegen een van de teams die in groep B de top-2 halen. Wie pakt de punten? Een verrassing van Rusland kan van een bonus aan 200% tot 80 euro meteen 340 euro maken, een gokje op Italië maakt er zelfs al 640 euro van.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.