Flamesgekte op volle toeren: "We hadden nog wel enkele duizenden fans kunnen meebrengen ..."

Bondscoach Ives Serneels toont de nodige ambitie van, met en voor zijn groep: “Mentaal waren de Flames top tegen Noorwegen. Wat nu met de derde wedstrijd? Wie in deze fase van de strijd zich niet wil kwalificeren, die hoort hier niet thuis. Of we moeten doorgaan? We gaan er alles aan doen. We hebben ambities op korte en lange termijn.”

Toch moeten de fans ook realisme inbouwen: “Het is al een overwinning op zich dat we nog meedoen om de kwartfinales te halen voor de match tegen Nederland. Sportief maakt dat het extra leuk, die derby der Lage Landen."

10.000 kaartjes verkopen voor zo'n belangrijke thriller? Het had gekund, in een groter stadion. "Jammer dat we geen tickets meer hebben voor onze supporters, want we hadden er nog enkele duizenden kunnen verkopen denk ik", beseft de oefenmeester.