Anouk Hoogendijk in ... Expeditie Robinson Tweet door Redactie



Foto: © photonews Anouk Hoogendijk maakte de voorbije jaren grote sier bij Ajax en het Nederlands elftal, maar ze hing de voetbalschoenen recent aan de haak. Nu is ze wel klaar voor haar leven 'na het voetbal'. Met iets speciaals op de planning. Hoogendijk gaat namelijk een van de kandidaten zijn in het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson. Dat heeft ze zelf laten weten. Zo blij dat ik jullie kan vertellen dat ik één van de trotse deelnemers van #ExpeditieRobinson 2017 ben. Vanaf 7 sept te zien op @RTL5 ! pic.twitter.com/f9heJ6DoQm — Anouk Hoogendijk (@Anoukhoogendijk) July 14, 2017 Voor Hoogendijk een mooi moment om haar warrior-kwaliteiten eens volop boven te halen. Het zou wel eens een leuk seizoen kunnen worden op die manier. En opnieuw een mooie appreciatie voor het vrouwenvoetbal.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.