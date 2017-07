Belgische fans namen het voortouw, ook voor Lenie Onzia Tweet door Aernout Van Lindt en Manuel Gonzalez vanuit Tilburg, Nederland

door

Foto: © photonews De Belgian Red Flames gingen er in en tegen Nederland uit op het EK vrouwenvoetbal, maar de supporters deden wél opnieuw meer dan hun duit in het zakje. De hele wedstrijd maakten ze misschien wel meer kabaal dan de tegenstander, al waren de Nederlandse fans met meer dan de Belgen. Overtal zegt niet alles. Ook na de wedstrijd bleven de supporters overigens positief. Zij waren trots op hun fanions, die 270 minuten zich als leeuwen hebben geweerd. Lenie Onzia had een pak fans meegebracht naar het stadion. Er was een spandoek voor haar, en veel luidkeelse aanmoedigingen. Knap!

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.