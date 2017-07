Bijna 900.000(!): Belgian Red Flames breken kijkcijferrecord Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © photonews De Belgian Red Flames hebben iets losgemaakt in België, zoveel is duidelijk. Na de zege tegen Noorwegen is er vanalles beginnen leven en dat heeft ook opgeleverd voor de Derby der Lage Landen. Een kijkcijferrecord. De 704.000 kijkers voor de Belgian Red Flames tegen Denemarken op het EK-debuut vonden we al straf, maar voor de match tegen Nederland is men daar op één nog een stukje bovenheen gegaan. Volgens de cijfers van het CIM keken er niet minder dan ... 892.180 mensen naar de match tussen de Belgen en Nederland. Een nieuw record voor het vrouwenvoetbal in België. Het was meteen het best bekeken programma van de maandag op de Vlaamse zenders. Voor de volledigheid: ook de wedstrijd tegen Noorwegen (om 18 uur, op Canvas) werd donderdag door 365.799 kijkers bekeken.

