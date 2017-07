ItaliÃ« komt met EK-verrassing, eerste twee kwartfinales bekend

Het afscheid van Gabbiadini - zus van - werd het in Doetinchem. Mét een overwinning bovendien, want de Italianen wonnen met 3-2. Sabatino scoorde twee keer voor de koffie, enkel Schelin vanop de stip kon iets terugdoen.

In de tweede helft gingen de Zweden wél vooruit. Blackstenius maakte er meteen 2-2 van en de 3-2 of zelfs meer hing meermaals in de lucht. Girelli zorgde uiteindelijk echter voor een verrassing door Italië toch nog naar winst te trappen.

Duitsland won namelijk van Rusland met 2-0. Peter en Marozsan scoorden allebei vanop de stip en zo zijn de Duitsers met 7 op 9 groepswinnaar. Zaterdag zijn er de eerste twee kwartfinales met Denemarken - Duitsland en Nederland - Zweden.