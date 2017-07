Serneels bekijkt het grotere plaatje: "We moeten trots zijn op wat we hebben verwezenlijkt"

"Het is ons gewoon niet gelukt om in het toernooi te blijven. Laat ons eerlijk zijn: Nederland was echt wel heel erg sterk", aldus Ives Serneels.

"Maar we hebben onze voet naast toplanden kunnen zetten. Fysiek stonden we er, de mentaliteit was top. Er is hier iets gegroeid naar de toekomst toe. Nu moeten we de volgende stappen zetten."

Er is natuurlijk nog wat werk aan de winkel. Het was ons eerste toernooi en we moeten gewoon trots zijn op wat we hier hebben verwezenlijkt."