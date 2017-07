Tessa Wullaert over haar werelddoelpunt ("Een voorzet, al mag ik dat niet zeggen") en het leergeld op dit EK

"Ik vind het jammer dat we op zo'n manier eruitgaan. We hebben alles gegeven en dan is het extra pijnlijk om er op zo'n manier uit te gaan", aldus Tessa Wullaert.

"We maken het landen als Nederland ondertussen al moeilijk. Dat is de eerste stap, de tweede stap is over dit soort ploegen gaan en kunnen winnen. We hebben na Denemarken de klik gemaakt om hoger te voetballen en meer in onszelf te geloven. We zijn nu mogelijk vertrokken voor de toekomst."

"Het leeft nu in België en ik hoop dat we er snel terug staan voor de WK-kwalificatie. We moeten er in geloven. Nu eerst de hoofdjes leeg maken." Wullaert had het ook nog over haar doelpunt. "Met heel veel geluk", kon er nog een lachje af. Hoe een topper de ontgoocheling verbijt?