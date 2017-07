Wat hebben we geleerd van het EK? Stoppen met vergelijken, toekomst is er, dus op naar WK 2019 mÃ©t uitzinnige fans

Gemiste kansen

Zat er meer in voor de Belgian Red Flames? Achteraf bekeken zeker en vast. Het debuut was aarzelend en net in die eerste tien minuten werd de kwalificatie meteen een enorme knauw gezet. De 0-1 tegen Denemarken konden ze niet meer ongedaan maken.

Mede door wat gemiste kansen en een gebrek aan efficiëntie ook. Het had dus anders kunnen lopen, maar er is wel een nieuwe mindset gegroeid. "Uitgaan van eigen sterkte", aldus Tessa Wullaert. Het nieuwe devies naar de komende jaren.

Vergelijken is onnodig

De vergelijking maken met mannenvoetbal? Onnodig. "We vergelijken vrouwentennis toch ook niet met de mannen?", vroeg Heleen Jaques zich terecht af. Klopt: de Yellow Tigers, Belgian Cats en alle andere Belgische vrouwelijke teams die het goed deden de voorbije jaren zullen dat beamen.

Dat ze minder hoog springen of minder hard (of zelfs niet) dunken dan de mannen? Het hoeft ook niet, want het vrouwenvoetbal heeft zijn unieke charme. Zoals ook het vrouwenvolleybal of vrouwenbasket dat heeft.

Fanbasis groeit

De Rode Duivels kwamen met passie, strijd en inzet in de jaren '80 vaak verder op een toernooi dan de huidige of voorbije generatie. Ook de Flames toonden - net als de IJslanders - dat je eruit kan gaan met opgeheven hoofd, omdat de kop er steevast heeft voorgelegen. Ja, Davina Philtjens is echt maar 1m50.

Het heeft ook zeker de supporters warmgemaakt. Die waren over de drie matchen samen met meer dan 12.000. Op het thuisfront keken over de drie matchen samen bijna 2 miljoen Vlamingen naar de wedstrijden. Zij hebben die strijd ook gezien en kunnen er zich mee vereenzelvigen.

Toekomst is er

Temeer er toekomst én muziek in deze Belgian Red Flames zit. De mix van ervaring en jeugdigheid binnen de kern zit goed, het leeuwendeel van de speelsters neemt deze ervaring mee naar de toekomst en zal binnen twee jaar sterker en beter zijn.

De spirit zat in het team - dat reserves en geblesseerden als Sarah Wijnants, Lien Mermans, Justine Vanhaevermaet (analiste) en Tine Schryvers kwamen supporteren en meevoelden met hun landgenoten? Het zegt alles. En er zit toekomst, zo viel ook Davinia Vanmechelen (17) meteen op in positieve zin.

Op naar het WK 2019

En dus moet de blik - na een korte herbronningsperiode, waarin ook even mag worden genoten - snel naar de toekomst gericht worden. Het WK 2019 is in Frankrijk, dat is ook dichtbij voor alle fans om het land in rep en roer te zetten.

In een groep met Italië, Portugal, Roemenië en Moldavië liggen er echt wel mogelijkheden voor de Flames. "Alles is mogelijk, dus we moeten er allemaal in geloven. In september zien we elkaar terug en dan starten we met de nieuwe campagne."