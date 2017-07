Wie gaat door in groep B? Tweet door Redactie



Foto: © photonews De Belgian Red Flames kwamen gisteren in actie en liggen er uit, maar het EK gaat natuurlijk onverminderd verder. Mét opnieuw enkele topduels. Zweden en Duitsland staan er momenteel het beste voor met vier punten in de poule, Rusland heeft er drie en Italië is al uitgeschakeld met nul punten. De Zweden gaan tegen Italië normaliter gewoon winnen en dan doorgaan, terwijl Duitsland ook wel moet winnen van Rusland. Wie groepswinnaar wordt in groep B, kan Nederland in de kwartfinales vermijden. Mogelijk wordt het dus ook een strijd om het beste doelsaldo, na de 0-0 uit de openingsspeeldag. Wie pakt de punten? Een verrassing van Rusland kan van een bonus aan 200% tot 80 euro meteen 340 euro maken, een gokje op Italië maakt er zelfs al 640 euro van.

