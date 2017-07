Flames willen vooruit en lieten nieuw soort spel zien

Na de eerste wedstrijd haalde Ives Serneels het al aan dat zijn team wat te weinig maturiteit had laten zien, maar ook dat ze meer in eigen kunnen moesten geloven. Een signaal dat de Flames hebben opgepikt in matchen twee en drie.

Met gedurfder voetbal, meer naar voren trekken en enkele versmachtende combinaties, maar vooral veel strijd konden ze winnen van Noorwegen en het Nederland knap lastig maken. "Als we vooruit willen, mogen we geen excuses zoeken. We moeten vooruit durven gaan, vooruitverdedigen en meer inschuiven."

"Alle 11 zullen ze in de toekomst het leiderschap moeten opnemen. Dan kunnen we vooruit. Kansen afmaken, een wedstrijd doodmaken, ... Dat zijn dingen die de elf leiders van ons team op dat moment zullen moeten laten zien."