Frankrijk komt alweer met de schrik vrij

Zwitserland had de wind nochtans in de zeilen tegen Frankrijk. Op het kwartier werd Eve Perisset uitgesloten, op de vrije trap die daarop volgde wist Crnogorcevic de 1-0 op het bord te zetten. Maar de Fransen kwamen - opnieuw - met de schrik vrij.

Abily dompelde de Zwitsers in rouw met een doelpunt op vrije trap, al zag de Zwitserse doelvrouw er op die fase niet gelukkig uit. De 1-1 was voldoende voor de tweede plaats in de poule, Zwitserland moet naar huis na een toernooi met veel pech.

In de andere match was Oostenrijk een beetje te sterk voor het al uitgeschakelde IJsland. Na een blunder van de keepster kon Zadrasil de 1-0 scoren, na een corner werd het zelfs nog voor de koffie 2-0 en in het slot van de wedstrijd werd de score via Enziger nog wat opgedreven.