Gezocht: kwartfinalisten 5 en 6 Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © photonews De Belgian Red Flames kwamen eergisteren in actie, vandaag is het de beurt aan vier andere teams. Twee nieuwe kwartfinalisten worden gezocht. Op speeldag 1 wonnen Frankrijk en Oostenrijk hun wedstrijd en speelden daarna tegen elkaar gelijk. Met 4 punten hebben ze dus de beste papieren op de volgende ronde. Zwitserland kan nog roet in het eten strooien, maar moet dan wel stunten tegen de Fransen. Dat zal niet makkelijk zijn, maar de Zwitsers willen het zeker nog niet opgeven. We nemen ook afscheid van IJsland - met meer dan 3000 fans. Zij zullen zeker en vast gemist worden op het hoogste niveau. Wint Frankrijk de groep? Dan krijg je via een bonus tot 80 euro meteen 155 euro. IJsland kan je al 320 euro opleveren, voor Oostenrijk wordt dat zelfs 960 euro!

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.