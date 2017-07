Courtois hangt schoenen aan de haak en wordt op deze manier uitgewuifd

Courtois behaalde in haar carrière maar liefst tien titels, maar speelde op het EK in Nederland geen minuut meer voor de Red Flames. Ze gaat zich nu concentreren op haar academische loopbaan.

Ook bij Standard houdt het dus op, al bleek er geen afscheidsfeestje georganiseerd. Volgens Courtois zelf was dat haar schuld. "Ik had wel tegen de club gezegd dat ik ermee ging stoppen, maar ik denk dat ze me niet echt geloofden", aldus Courtois in Het Nieuwsblad.

"Eigenlijk beseften alleen mijn ouders, mijn zus en mijn beste vriendin dat het mijn laatste match was.”

Imke, your ⚽️ career has now come to and end. Keep on smiling like you did @UEFAWomensEURO 😊😉 We'll miss you 😙🔥 #WEURO2017 #Flames4History pic.twitter.com/H2Cyk93aAc