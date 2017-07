Ondanks hartprobleem - Lien Mermans vuurde 'haar' Flames aan: "Hartslagmeter bij, maar voetbal is emotie"

We leerden Lien Mermans kennen net toen de Belgian Red Flames die naam hadden aangenomen. "Ik ben de echte Flame, want ik ben ros", moeten zowat de eerste woorden van Mermans aan Voetbalkrant.com geweest zijn.

Het WK 2015 kwam nog te vroeg voor de Red Flames, maar op het EK 2017 wilde Mermans er graag bij zijn. In de kwalificaties was ze van waarde voor haar land, maar bij de medische testen vlak voor het EK liep het mis. Een lichte ontsteking ter hoogte van de hartspier en het hartzakje gooide roet in het eten.

Maar Mermans was op het EK wel fan nummer 1. En of dat niet slecht is voor het hart? De middenveldster had een hartslagmeter mee, maar besefte als geen ander: "Emoties horen bij het voetbal." Het volledige interview met Mermans hier: