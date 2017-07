VIDEO: Merel groenen praat over de balans tussen BelgiÃ« en zus Jackie Groenen: "Kan gek lopen in voetbal"

Voor de wedstrijd tussen de Belgian Red Flames en de Oranje Leeuwinnen kregen we de immer goedlachse Merel Groenen voor onze camera. Ze vertelde enthousiast over wat zo'n België - Nederland teweegbrengt in Poppel en omstreken. En waarom ze toch ook nog een Belgisch vlagje op haar kaak had.

Dat het gek kan lopen in het voetbal? Enkele jaren geleden waren Merel en Jackie nog samen fan van de Belgian Red Flames voor een derby in Zwolle op weg naar het WK 2015 in Canada. Einduitslag toen 1-1. "We dachten toen echt enkel aan België, ook omdat Nederland heel stil was."

Merel zelf wil gerust wél nog uitkomen voor de Belgische nationale ploeg. Momenteel maakt ze het mooie weer bij Moldavo in de Belgische eerste nationale. Het volledige interview met Merel Groenen kan u hieronder bekijken.

Ter informatie ook nog eens de reportage van enkele jaren geleden onder het kader "Vlammen naar Zwolle":