Vrouwenteam Anderlecht gaat hard met zes nieuwkomers

Foto: © photonews Anderlecht wil in het komende seizoen maar wat graag Standard de loef afsteken in de strijd om de titel in de Super League. Daartoe deed het heel wat transfers. Zo heeft Lenie Onzia er na anderhalf jaar Twente voor gekozen om opnieuw naar België te komen voetballen. Ook Sarah Wijnants, Aline Zeler (beiden Standard) en Elke Van Gorp (Gent) tekenden al bij Anderlecht, dat met deze versterkingen echt wel titelfavoriet nummer 1 lijkt te gaan worden. Zeker nu er ook nog een vijfde en zesde transfer werden aangekondigd door paars-wit. Zo komt Sheryl Merchiers over van Gent naar Anderlecht én werd er ook een extra keepster aangetrokken. Dat is Ashley Faith Hall, een 28-jarige keepster die overkomt van Dubai en flink wat ervaring heeft in de Verenigde Staten.

