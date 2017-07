De Kai-nyee en De-loh-suh? Uitspraakadvies van UEFA geeft grappige namen voor Red Flames Tweet door Redactie



Foto: © photonews De namen van de Belgian Red Flames uitspreken? Niet meteen makkelijk, zeker niet voor Noorse of Deense commentatoren. Gelukkig kwam de UEFA ter hulp ... De UEFA kwam gelukkig ter hulp. Op haar webstek hadden ze bij de Europese voetbalbond gezorgd voor uitspraakadvies bij de diverse namen. Enkele namen van de Flames waren niet zo makkelijk als pakweg Odeurs of Coryn om uit te spreken. De adviezen waren fonetisch. En toch een beetje grappig. Zo staan ze op de website van de UEFA: Maud Coutereels – Coo-ter-ails

Tine De Caigny – De Kai-nyee

Laura Deloose – De-loh-suh

Heleen Jaques – Hel-ayn Jock

Diede Lemey – Dee-duh

Nicky Van Den Abbeele – Van Den A-bay-le

Tessa Wullaert – Whirl-art

Sara Yuceil – You-sell

