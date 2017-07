De toekomst van het vrouwenvoetbal in BelgiÃ«

We namen dan wel afscheid van Imke Courtois, maar de 11 basisspeelsters op het afgelopen EK hebben wel allemaal al aangegeven voorlopig te willen doorgaan bij de nationale ploeg. En uit de hele voorselectie van 30 zullen er weinig afhaken.

Toch zal bondscoach Serneels de komende maanden en jaren wel het geweer lichtjes van schouder veranderen. Hij wil nog meer dan nu de jeugd sneller screenen en opvolgen, zodat er nog meer doorstroming is.

Huidig T2 Tamara Cassimon gaat daartoe ook een belangrijke rol spelen, door zich nog meer met de U16 en U17 te gaan bezig houden en te stoppen bij de A-ploeg. Momenteel zijn er meer dan 30.000 voetballende meisjes, een sterke groei in vergelijking met vijf jaar geleden. Maar een peulschil in vergelijking met Nederland of de Scandinavische landen.

Er is dus nog wel wat werk aan de winkel, want de bondscoach wil binnen enkele jaren nóg verder staan met zijn Red Flames. Hij is nog niet uitgeblust en leert nog dagelijks bij van zijn ploeg, waar bij veel speelsters ook nog heel wat rek zit.