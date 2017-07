Doek valt over de groepsfase

Engeland heeft 6 op 6 in de groep, maar als het verliest tegen Portugal zou het op een of andere manier toch nog kunnen worden uitgeschakeld. De kans dat het zou gebeuren is wel bijzonder klein.

Spanje heeft dan weer de opdracht om te winnen van Schotland om zich bij de top-2 te scharen, ook daar verwachten we niet meteen een grote verrassing.

Tegen Spanje verloren we in 2017 nog met 1-4 en 7-0, tegen Portugal moeten we op weg naar het WK 2019 spelen (en wonnen we met 4-1 en 0-1 op weg naar WK 2015), tegen Engeland pakten we 1 op 6 op weg naar het EK en tegen Schotland wonnen we onlangs nog met 5-0 in een oefenpartij.

Een stunt van Portugal? Dan krijg je via een bonus tot 80 euro meteen 460 euro. Schotland kan je al 800 euro opleveren.