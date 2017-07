Genk Ladies openen oefenprogramma met nipte nederlaag Tweet door Redactie



Foto: © ladiesgenk/davyrietbergen De Genk Ladies zijn zich momenteel aan het voorbereiden op het nieuwe seizoen. Een eerste oefenwedstrijd werd verloren van Eindhoven. Op bezoek bij Eindhoven VV moest coach Luk Verstraeten het nog zonder flink wat speelsters zien te rooien. Davinia Vanmechelen zat nog op het EK én er waren enkele vakanties en blessures. Dat had ook zijn gevolgen, want bij de koffie stonden de Limburgers 1-0 achter. Op de counter werd het na de pauze zelfs nog 2-0. Genk drukte nog door en via Michelle Colson werden de eindcijfers op het scorebord gezet, al kon Sigrid Bertels nog de gelijkmaker scoren - haar poging strandde op de lat.

