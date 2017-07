Hoogendijk hoopt dat Oranje Leeuwinnen binnenkort job vaarwel kunnen zeggen Ã©n alles op voetbal kunnen zetten

Want: steeds meer Nederlandse meisjes verlaten de Eredivisie om in het buitenland meer te gaan verdienen.

Lieke Martens was het laatste voorbeeld: zij trekt na het EK naar het Spaanse Barcelona. Om dat tegen te gaan wil Hoogendijk dat er ook in Nederland deftige salarissen worden betaald.

Toch kan het volgens Hoogendijk goed aflopen op het EK: "De kracht van Nederland is dat we in de breedte heel sterk zijn. Het gevaar komt niet van 1 speelster maar van meerdere speelsters en dat geldt ook voor het scorend vermogen."