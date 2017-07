Spanje blameert zich, maar mag toch door naar kwartfinales Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © photonews De vrouwen van Spanje hebben een geweldige blamage opgelopen tegen de Schotse vrouwen. Toch zijn ze met wat geluk toch nog door naar de kwartfinales. Schotland won met dank aan een doelpunt van Weir, vlak voor rust. Een doelpunt waarbij de keepster uitkwam en het leer niet onder controle kreeg. De Spanjaarden probeerden alles wat in hun macht lag, maar in de tweede helft konden ze ook niet scoren. Na de nederlaag tegen Engeland leverde dat dus een 3 op 9 op. Engeland won echter met 2-1 van Portugal, waardoor de Spanjaarden toch nog door mogen samen met de Engelsen. Duggan en Parris zorgden voor de doelpunten bij een Engeland-B, dat met 9 op 9 toch erg overtuigend door gaat naar de kwartfinales.

