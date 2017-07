Waarom een terugkeer van de BeNe League nog niet voor meteen is

Het komende seizoen zal er met zes teams worden gespeeld in de Super League. En dat vinden alle teams jammer en te weinig. "Maar er is nog geen kwaliteit genoeg voorzien om nu al een grotere competitie te hebben", beseft bondscoach Serneels.

Stiekem wordt er door de clubs naar Nederland gekeken, een land dat hetzelfde probleem heeft en waar de beste speelsters ook naar het buitenland verkassen. Een hernieuwde BeNe League? Dat is niet zo makkelijk zijn. "Neen, daarvoor moet je speciale toestemming krijgen van de UEFA", was ondertussen ex-bondsvoorzitter François De Keersmaecker enkele maanden geleden al duidelijk.

Makkelijk wordt het dus niet. "De komende jaren gaan we op dezelfde manier moeten verder werken", is de bondscoach eerlijk. "Maar er zit veel talent aan te komen. Hen moeten we nu op een goede manier begeleiden om zo vooruit te komen."