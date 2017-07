Genk Ladies B openen seizoen met eclatante oefenoverwinning Tweet door Redactie



Foto: © Sevil Öktem De voorbereiding is bij diverse teams begonnen. Zo ook bij de Genk Ladies. Niet enkel het A-team, maar ook de B-ploeg is volop bezig zich klaar te stomen op het seizoen in tweede nationale. Om te beginnen volgde er een oefenpot tegen Wolvertem-Merchtem, dat zich ook aan het voorbereiden is op het nieuwe seizoen. Het team van Genk - met ook enkele meisjes die erg dicht bij de A-kern aanleunen - liet zich meteen gelden op het veld. Uiteindelijk kwam er een 12-1 op het scorebord te staan, al is dat in de voorbereiding natuurlijk van ondergeschikt belang.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.