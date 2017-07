Het EK-team van speeldag 3, met 1 Red Flame en 3 Oranje Leeuwinnen

Doel

Tussen de palen zagen we heel wat leuke reddingen gebeuren in de derde speelronde, maar ook wel wat flaters. Dat de Denen (en niet de Belgen) in de volgende ronde zitten, mogen ze echter danken aan Lykke Petersen - die knap de nul hield tegen Noorwegen.

Verdediging

Peter was sterk bij Duitsland én scoorde vanop de stip, terwijl Anouk Dekker zich niet liet kennen na een zware botsing met Coutereels.

Cnogorcevic scoorde het doelpunt van de hoop voor Zwitserland tegen Frankrijk, maar het mocht niet zijn. Davina Philtjens was dan weer hét toonbeeld van de strijd van de Flames.

Middenveld

Veel aanvallend geweld deze speeldag. Harder en Zadrazil grijpen zelfs naast ons team van de week, omdat we er maar drie kunnen zetten. Stracchi zorgde voor de Italiaanse aanvoer, Jackie Groenen lokte een strafschop uit én gaf een assist en Bachmann was waanzinnig goed voor de Zwitsers.

Aanval

Op links kunnen we niet naast Lieke Martens heen, die dingen liet zien die we zelden op een voetbalveld te zien krijgen. Zij is in topvorm en kan misschien wel uitgroeien tot het icoon van haar land én het EK. Ook van de Oostenrijkse Burger en de Italiaanse Sabatino (twee doelpunten) genoten we.