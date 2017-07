Huidige generatie Red Flames op recordkoers qua aantal caps

We zijn helemaal klaar voor de nieuwe titelrace. Antwerp en Anderlecht openen op vrijdagavond het seizoen, maar pas half mei weten we wie paars-wit opvolgt op de erelijst v...

Donderdagavond was niet echt een succes voor AA Gent. Het kon niet overtuigen tegen Altach en zal het in de terugmatch nog heel moeilijk hebben om te 'overzomeren'. Maar de...

De Bosuil is in volle renovatie en dus kwamen de veiligheidsdiensten de situatie rond het stadion deze week enkele keren keuren. Vanmiddag volgde een laatste controle.

Neymar zit niet lekker in zijn vel, zoveel is duidelijk. Het hoofd van de Braziliaan zit momenteel vol met transferbeslommeringen en dat laat zich voelen.

Het is vandaag D-day op de Bosuil. Royal Antwerp FC viert zijn rentree op het hoogste niveau met een galamatch tegen landskampioen Anderlecht. De Great Old neemt de competi...

Vertrekt hij of blijft hij? Dat is de hamvraag bij Arsenal als het gaat over sterkhouder Alexis Sanchez. Vrijdagochtend kwam er alvast geen goed teken, want de aanvaller me...