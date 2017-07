Nog meer Red Flames naar het buitenland? "Voor de volgende stap is budget nodig"

Het blijft een doorn in het oog: de Belgische Super League die voorlopig nog niet helemaal tot volle wasdom kan komen. Op 1 september begint het seizoen met zes ploegen.

Van de 23 Flames aanwezig op het EK zal ongeveer de helft komend seizoen in het buitenland spelen. Omdat er in België momenteel weinig bij te leren valt. Serneels werd in het verleden al de zwarte piet toegeschoven dat hij mensen aanzet om naar het buitenland te gaan.

"Ik moet daarmee opletten wat ik zeg, maar de meisjes moeten zelf kijken waar ze het best nog die stappen kunnen zetten", aldus de bondscoach. Iets wat hij in het verleden ook al aanhaalde, want de Super League zal niet binnen 1 of 2 seizoenen plots een hoger niveau halen.

"Op middellange en lange termijn kan je het niveau dat we op training met de Red Flames halen in zo'n voorbereiding niet vasthouden. Het niveau is nu eenmaal wat het is in België, maar we moeten de volgende stappen zetten. En daarvoor is budget nodig."