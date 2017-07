Denemarken - Duitsland valt (voorlopig?) helemaal in het water

Maar dat duel valt (voorlopig?) helemaal in het water. Het water valt met bakken uit de lucht in Rotterdam en het ziet er naar uit dat de wedstrijd niet meteen zal kunnen beginnen.

Denemarken en Duitsland wilden zich maar wat graag als tweede plaatsen voor de halve finales op het EK in Nederland, maar het is nog maar de vraag of dat op zaterdagavond zal kunnen.