Duidelijk statement: "Vrouwenvoetbal beter dan mannenvoetbal"

Gianduja Vandeuren doet als freestylespeelster haar duit in het zakje op diverse fandorpen. Zo heeft ze ondertussen ook het record van het hooghouden-spelletje beet met 3889(!) baltoetsen in 34 minuten.

In Doetinchem konden we haar kunstjes bewonderen. Ze gaf er ook meteen een vurig interview weg. "Voor mij is vrouwenvoetbal gewoon beter dan mannenvoetbal."

"Het vrouwenvoetbal kwam vroeger nooit op televisie, maar nu begint het te beteren. De vrouwen zijn momenteel de beste", aldus Vandeuren. Het volledige interview - en enkele trucjes - hier: