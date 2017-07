Op dit uur mag het al wat meer zijn: Knappe Kosovare Asslani moet met Zweden naar huis op EK

Kosovare Asslani is ondertussen 28 jaar en maakte ook het mooie weer bij onder anderen PSG en Manchester City.

Ze speelde daarvoor ook nog bij Kristianstads, Linköping en een jaartje bij de Chicago Red Stars in de Verenigde Staten. Bij Zweden is ze ook erg belangrijk. En ravissant is ze dus ook ...

