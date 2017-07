Oranje Leeuwinnen op naar geschiedenis en stek bij laatste vier?

Thuisland Nederland wist zich met 9 op 9 te kwalificeren voor de kwartfinales en mag daarin in de Vijverberg in Doetinchem Zweden bekampen.

Alweer voor een vol huis zal het aan de Oranje Leeuwinnen zijn om een stek bij de laatste vier af te dwingen. Zweden speelde een goede eerste wedstrijd (0-0) tegen Duitsland, maar liet het de voorbije wedstrijden wel wat hangen.

Denemarken - tweede in de groep van de Belgian Red Flames - neemt het later op de avond op tegen titelverdediger en topfavoriet Duitsland. Het Kasteel in Rotterdam is het schouwtoneel van die wedstrijd. De twee andere kwartfinales worden op zondag gespeeld.