Speelsters gezocht? Wij helpen jullie!

Harelbeke

Perk

Flandria

De dames van KFC flandria, zijn nog steeds op zoek naar een trainer voor komend seizoen. "We hebben van ons bestuur te horen gekregen dat wanneer we eind augustus geen trainer hebben, ze onze ploeg afschrijven", klinkt het onheilspellend. Wie helpt hen uit de nood? Contacteer Marlies Van Bouwel.

Lier:

De meisjes van Lierse zijn op zoek naar extra speelsters om de U13 en U15 te vervoegen. Elke woensdag van augustus zijn er open talentendagen waar iedere speelster die eens wil komen proberen zich mag aanbieden om mee te trainen. En dit voor speelsters vanaf 2006 t/m 2001.

Wel op voorhand eerst bevestigen bij de verantwoordelijke van de damesafdeling Wim Vissers op het nummer 0478.75.95.92 of email wim.vissers1@telenet.be

Melsele:

Melsele is dringend op zoek naar keepsters voor de B-ploeg. Bent u geïnteresseerd in dit leuke project? Neem contact op met Karim Didi.

Nielse:

Nielse SV heeft de ambitie om naar tweede provinciale over te gaan en kan daarvoor nog enkele speelsters gebruiken! "We trainen 2x per week met 2 trainers en worden ondersteund door een keeperstrainer, kortom bij ons kan je voetballen met beste materialen en we hebben ook een nieuw kunstgrasveld ter beschikking! Nu nog dames die met ons willen strijden!", klinkt het.

Neem contact op via Damesvoetbalnielsesv@gmail.com

Lichtaart:

Wij spelen met onze damesploeg 'KFC de kempen Tielen Lichtaart' volgend seizoen in tweede provinciale. Wij zoeken nog 1 of 2 speelsters die ons kunnen versterken of ervaring hebben in 2de provinciale of hoger. We hebben veel talent maar iemand we kunnen nog zeker 2 versterkingen gebruiken.

Contacteer kristof.van.dyck1@telenet.be

Ternat:

"Voor het seizoen 2017-2018 zoeken wij nog een T1- hoofdtrainer voor onze damesploeg 2de provinciale Brabant", aldus Ternat. "Woon je in de regio, heb je reeds ervaring als trainer en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?"

Neem dan contact op via ons secretariaat: Marijke Dehertog, secretariaat@fcdamesternat.be of 0478 715 420 of met voorzitter Luc Borremans 0476/76 87 28

Zandhoven:

Ksk Zandhoven zoekt nog enkele toffe sportieve meisjes/dames om hun nieuwe ploeg te versterken. Een mix v ervaring en jeugdig talent waar ambitie en plezier vooropstaat.. We zijn ook nog op zoek naar een keepster met toch al wat ervaring.

Als je interesse moest hebben om bij ons te komen voetballen mag je contact opnemen via mail Jimmy_goossens@hotmail.be

Massemen:

Sinds dit seizoen zijn we bij k.v.v.e. massemen met een meisjesploeg gestart bij de u.9. categorie en speelden 5 vs 5 en naar volgend seizoen toe zijn we nog op zoek naar enkele enthousiaste speelstertjes geboren in 2007 of 2008 om ons team te vergezellen omdat wij namelijk bij de u.10 categorie 8 vs 8 gaan spelen.

Voor verdere inlichtingen mail naar gert.debondt@telenet.be

Rumst:

Voor onze damesploeg in 3de provinciale zijn we nog op zoek naar ambitieuze speelsters (liefst met ervaring) en een keepster om onze kern uit te breiden. Ben je geïnteresseerd of ken je iemand neem dan zeker contact op!

Rauw:

Beveren:

KSK Beveren Dames zoekt nog enkele sterke speelsters voor tweede nationale. We zijn ook een ambitieuze club die indien mogelijk toch nog in de toekomst dat stapje hoger willen, en daarom zoeken we nog 2 goede speelsters . Mocht jij je geroepen vielen om dit (ons) team te versterken...

Contacteer ons frankpassemier@gmail.com, of Coördinator Ann tel 0474326604 na 18.00 u liefst.

Egem:

Oudenburg:

Ladies Oudenburg zoekt nog een aantal speelsters voor de nieuwe ploeg die start in 3de provinciale volgend seizoen.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Stefaan Declerck, trainer, op volgend nummer 0477/205198

Beveren:

Bosdam Beveren is nog op zoek naar spelers voor Bosdam A, deze ploeg zal volgend seizoen uitkomen in eerste provinciale Oost-Vlaanderen. Trainingen gaan door op maandag en woensdag en thuiswedstrijden op vrijdag.

Spelers die interesse hebben kunnen contact opnemen francois.hoogers@ bosdam.be

Ostan:

De OSTAN DAMESPLOEG zoekt nog een aantal gemotiveerde speelsters om hun team te versterken.

Wij zijn een damesploeg die volop gaat voor de best mogelijke combinatie van sport, spel en plezier.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Sophie Stevens : sophiestevens@hotmail.com of 0497/17.77.63.

Helderhoek:

Wij zijn de damesploeg van Helderhoek (dames D). Wij zijn op zoek naar enthousiaste dames die samen met ons willen voetballen. Er gaan een paar dames weg dus we zoeken nieuwe en frisse speelsters. We trainen naast de luchthaven van Deurne. Ben je 12 jaar of ouder en wil je graag voetballen, dan mag je altijd contact opnemen met ons.

Je kan altijd mailen naar yentl.312@hotmail.com voor extra informatie

Kortenaken:

VS Kortenaken is op zoek naar een aantal nieuwe speelsters voor de damesploeg.

Schoten:

Simikos Schoten zoekt speelsters 15+ voor hun beide damesploegen.

Contacteer michel.matheussen@telenet.be

Halle-Gooik:

Halle-Gooik blijft verder groeien en start volgend seizoen met een meisjesploeg futsal! Op zondag 14 mei van 11.30 tot 13 uur is er een initiatiedag voor meisjes van 13 tot 19 jaar in sportcomplex De Bres, Monseigneur Senciestraat 13 in Halle.

De deelname hieraan is gratis, inschrijving op voorhand is verplicht! Deze initiatietraining geldt als kennismaking met futsal en verplicht je niet tot inschrijving voor het komende seizoen.

Meer informatie? Mail naar walravens.wim@skynet.be of bel op het nummer 0484/785.375

Lennik:

Ben je tussen 14 & 100 jaar oud? Hou je van voetbal? Hou je van een leuke sfeer? Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Ben je een echte teamspeler? Dan heet ik je van harte welkom in het KFC Lennik-team!

De damesploeg van KFC Lennik is volop op zoek naar nieuwe speelsters, jong of oud, getalenteerd of nog een ruwe diamant, iedereen is welkom! Geïnteresseerd?

Neem dan zeker contact op met onze trainer 0485.11.95.46. of via damesploegkfclennik@hotmail.com

Zandhoven:

"Wij zijn op zoek naar speelsters om onze kern te vergroten. Wij starten een nieuwe ploeg op in 2017-2018", klinkt het bij Zandhoven.

Wenduine:

Dames en Meisjes die geïnteresseerd zijn om het team van KSK Wenduine Dames of Meisjes te vervoegen, mogen steeds contact opnemen met Michel via:

michel.stuypens@telenet.be of via telefoon: 0473/74.94.62.

Mol:

Dames van KVV Rauw Mol zoeken nog een paar spelers voor seizoen 2017 - 2018, tevens ook een trainer voor de dames in derde provinciale. Elke woensdagavond zijn er trainingen voor beginners.

Hoogstraten:

Lommel

Zonnebeke:

Ladies Zonnebeke is nog opzoek naar versterking om volgend jaar in 1ste provinciale te spelen (na 4 jaar competitie al overgaan is bijzonder).

Nieuwe speelsters kunnen meer info krijgen bij Fauve Duthoo 0498 35 10 25 of fauve.duthoo@gmail.com

Zammel:

Vissenaken:

Hamme-Zogge:

De dames van VKS Hamme Zogge zoeken speelsters om hun team volgend seizoen te vervolledigen. Ervaring is een pluspunt. Sfeer en ambiance verzekerd.

Bij interesse of voor meer info: 0471/243131

Beveren:

Bosdam Beveren breidt uit. De club start volgend seizoen met een tweede ploeg in derde provinciale, er werden inmiddels 20 nieuwe spelers aangetrokken. Alsook werden er 2 nieuwe trainers aangetrokken. Daya Pollet zal als T2 fungeren bij de A-ploeg en Roy Vriesacker zal de coaching van de 2e ploeg op zich nemen, beide zijn dit seizoen al actief in de jeugdwerking van de club.

Spelers met ervaring die hier graag deel van uit willen maken zijn nog steeds welkom, zij mogen mailen naar info@bosdam.be (Alsook voor teams die geïnteresseerd zijn om een oefenmatch te spelen tegen de A- of B-ploeg.)

Westhoek:

BS Westhoek wil volgend jaar graag met een nieuwe, tweede ploeg opstarten. En dus zoekt het daartoe nog wat speelsters om de rangen te komen versterken.

W-VL Flames:

De meiden van de Westvlaamse Red Flames zijn een samengesteld voetbalteam die occassioneel wedstrijden en tornooitjes spelen. Wij zouden graag trainingspakken aankopen om als "team" aan te komen op onze wedstrijden.

Hiervoor zijn wij nog op zoek naar sponsor(s) om de prijs van de aankoop wat te drukken. We garanderen je om met Topvoetbal in Vlaanderen, en in de nabije toekomst Internationaal jullie naam in de kijker te zetten!!

Indien vragen of intresse, mag je mij gerust contacteren. Sportieve groet, Jeroen jeroen.neyrinck@gmail.com 0499/397843

Schoten:

Schoten zoekt speelster. Meer informatie en contactinformatie via deze flyer:

Hoogstraten:

Hoogstraten is op zoek naar dames voor ons team van volgend jaar te versterken. De kans dat we terug over gaan naar eerste provinciaal is reëel en we hebben ook nog een ploeg in derde provinciaal.

Heb je al dan niet ervaring met voetballen maar heb je wel interesse, neemt dan gerust contact op met Pascal Snels voor meer info! Gsm : 04/73.69 32 87

Molenbeersel:

KVV Hoger Op Molenbeersel start in het seizoen 2017-2018 met een damesploeg in 3de provinciale. We zoeken daarom naar een trainer(m/v) die deze ploeg kan motiveren en de speelsters beter kan maken. Bij voorkeur gaan we voor een trainer met enige ervaring in het damesvoetbal. Over een trainersdiploma beschikken is natuurlijk een pluspunt, maar geen absolute vereiste.

Interesse of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Jorika Rams (0472 07 53 76) of stuur een mailtje naar info@kvvhom.be!

Mechelen:

Op KSC Mechelen zijn we nog op zoek naar dames voor onze beide ploegen. Dat kan al voor dit seizoen en anders vanaf volgend seizoen. We hebben 1 ploeg in 2de provinciale Antwerpen en 1 ploeg in een recreatieve reeks Redavo. Trainingen gaan door op maandag en woensdag op ons kunstgrasveld om 20u.

Contacteer trainer Andy Williams op 0472570175 of andy_williams_kv10@hotmail.com

Terneuzen:

VV Terneuzen Vrouwen zoeken versterking. Wij trainen op woensdagavond en vrijdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur en spelen onze wedstrijden op zondagmorgen/middag. VV Terneuzen vrouwen speelt in de 3de klasse van het district Zuid 1 en onze tegenstanders komen bijna allemaal uit plaatsen tussen Bergen op Zoom en Tilburg.

Contacteer info@vvterneuzen.nl

Aalst:

SC EENDRACHT AALST LADIES is nog op zoek naar enkele jeugdspeelsters voor hun toekomstige u9 ploeg

Voor verdere inlichtingen 0472330516​

Wolvertem - Merchtem:

Bij HOWM zijn ze dringend op zoek zijn naar 1 of zelfs 2 trainers voor onze B en C ploeg. Diploma is meegenomen, maar geen vereiste. Vergoeding per prestatie is voorzien. Ook speelsters geboortejaren 2002-2003-2004 en 2005 zijn welkom voor dit seizoen maar vooral volgend seizoen.

Contacteer Jelle Schotte - 0473482943

Boechout:

K Boechoutse VV is ook nog op zoek naar vrouwen die onze ploeg willen komen versterken.

Contacteer Steffy Gerin - steffydevogelas@ hotmail.com​

Noorse:

Noorse in Kapellen zoekt nog U9 meisjespupillen (2008-2009-2010). We zijn een volledige meisjesploeg met 15 meisjes maar daar mogen er nog steeds bijkomen.

Voor meer info kan u Inge Van Breda contacteren op inge.vanbreda@hotmail.com of 0476 84 80 13

Moerbeke-Waas:

kfc moerbeke-waas zoekt ook nog speelsters voor volgend seizoen. Speelsters met ervaring is een surplus maar ook speelsters uit jeugdploegen of weinig ervaring zijn ook welkom en ze krijgen bij winst of gelijkspel een vergoeding.

Contacteer dimitri_mortier847@hotmail.com of 0486318481

Gooik:

Strijland Gooik is dringend op zoek naar een keepster

Neem contact op met Nele Roosens (0498 29 43 96)

Brielensport

K.Brielensport Ladies is heel dringend opzoek naar een doelvrouw om meteen in doel te staan.

Neem contact op met Mirando Dewilde (0475/25/65/82) of dewilde.mirando@gmail.com

Emblem

Boechout

K Boechoutse VV zoekt ook nog speelsters.

Contacteer nelevanouytsel@ hotmail.com

Kontich

VK Kontich Scaldis (locatie Kontich Kazerne) zoekt nog een aantal speelsters om in de KVV Dames D hun rangen te gaan versterken. Ook een trainer mag er zeker nog bij!

Geïnteresseerd? Neem contact op met Melissa Herrera via melissaherreracrespo@gmail.com

Rapide Wezemaal

Rapide Wezemaal uit 1ste Provinciale Vlaams-Brabant is nog op zoek naar een eerste keeper.

Aarzel niet om trainer Michaël Moins te contacteren (mmoins@hotmail.com of gsm 0477 194 779) indien je interesse hebt.

Zaventem:

Voor de oprichting van een nieuwe ploeg in vierde provinciale, is K.V. Woluwe-Zaventem nog op zoek naar gemotiveerde speelsters. Interesse?

Neem dan contact op met Eric Lebegge via mail eric.lebegge@kvwzaventem.be of per telefoon 04/474.960.757.

Kontich:

K Kontich FC Dames zoekt nog speelsters voor hun ploeg die uitkomt in 1ste provinciale!

Neem contact met Eddy Joukes, tel: 0496/76 96 15

Wijgmaal:

Kluisbergen:

Kluisbergen Sportief A in 2de provinciale, Oost-Vlaanderen is nog op zoek naar speelsters. "We zoeken nog een linksachter en een centrale verdedigster. We zoeken gemotiveerde speelsters en we hebben ambitie om in de top 3 te eindigen."

Contact: Geert Vanalderwierelt (trainer) 0468/35.18.43 geertvanalderwierelt@hotmail.be

Lubbeek:

Ben jij op zoek naar een leuke hobby? Wil je graag sporten combineren met plezier? Dan zijn de Ladies Lubbeek echt iets voor jou! We zijn een fijne ploeg dames en zijn op zoek naar nieuwe speelsters die zin hebben om er volledig voor te gaan!

Beginnen de voetbalmicrobes te kriebelen?



Neem dan gerust contact op met ons via www.lubbeeksms.be

Mechelen:

De U16 ploeg van Sporting Mechelen is nog op zoek naar extra speelsters voor volgend seizoen. Ben je tussen 10 en 15 en wil je graag spelen in een damesjeugdvoetbal ploeg waar gezelligheid en samenhorigheid troef is?

Neem contact op met Luc Verheyen 0497/600742 - luc_verheyen1@hotmail.com

of Michael Adriaenssens 0476/410166 michael.adriaenssens@gmail.com

Beerzel:

Noordstar:

Hechtel:

De Haan:

Ook Ladies De Haan zijn op zoek naar extra speelsters voor volgend seizoen.

Neem contact op via Eric.van.arck@telenet.be ​

Wuustwezel:

Bunsbeek:

“Dames Toekomst Bunsbeek – stijger naar 2de provinciale Brabant – zoekt voor volgend seizoen nog speelsters (met ervaring) om hun huidige kern te versterken.

Neem contact op met Ilse Jonckers (0496/ 53 61 38 of ilse.jonckers1@telenet.be)

Edegem:

S.C. Olve te Edegem heeft nog plaatsen voor meisjes in alle jeugdreeksen vanaf 10 jaar.

Neem contact op met Bavo Cuypers via bavo.cuypers@yahoo.com

Kortrijk:

Damesvoetbal Kortrijk is op zoek naar uitbreiding en zoekt daartoe speelsters vanaf 6 jaar.

Neem contact op via 0473 77 64 85

Marke:

Brielen:

K. Brielensport Ladies zoekt nog speelsters om hun team volgend seizoen te versterken in tweede provinciale West-Vlaanderen. Ervaring niet vereist, liefst vanaf 14 jaar. Ook doelvrouwen welkom!

Neem contact op met Mirando Dewilde (0475/ 25 65 82 of dewilde.mirando@gmail.com)

Hoogstraten:

Merchtem:

Vrouwen Merchtem (volgend seizoen Koninklijke Hoger op Wolvertem – Merchtem gezien de fusie tussen Merchtem en Wolvertem) is ook op zoek naar speelsters vanaf 12 jaar.

"Wij willen 1 of meerdere jeugdploegen oprichten, alsook onze teams uit eerste en tweede provinciale teams aanvullen en mogelijk ook een C-ploeg in derde provinciale opstarten", klinkt het.

Neem contact op via Jelle Schotte (0473/48 29 43)

Briel:

FC Briel Dames zoekt speelsters van 14 jaar of ouder. Op woensdag tussen 19.30 en 21 uur kan je een training bijwonen in de Dijkstraat in Buggenhout.

Neem contact op met Maryse Verheyden (maryse.verheyden@telenet.be)

Malderen:

KFC Malderen is sinds 2 jaar aan het werken met een vrouwenploeg sinds vorig jaar in competitie. "Naar volgend jaar toe willen wij de overstap maken naar derde provenciale en daarom zijn we op zoek naar nog enkele talenten", aldus KFC. De trainingen gaan door op woensdag vanaf 19u30 tot 21u15.

Neem contact op via Tom De Metsler (0479 96 16 33)

Herkenrode/Kuringen:

Kaulille:

Wolfsdonk:

Ook Wolfsdonk zoekt nog speelsters, zowel voor hun A- als hun B-ploeg.

Herselt:

Delfino Ladies uit Herselt zoekt ook speelsters, iedereen is welkom om hun kern uit te breiden.

Neem contact op via natasja.van.reet@hotmail.com

Grimbergen:

Vk veldkanteva's zoekt meisjes vanaf 7 jaar tot ... "Iedereen is meer dan welkom om onze meisjes-vrouwenvoetbaclub te komen vervoegen."

Neem contact op via Info@veldkantevas.be

Veltem:

Miecroob Veltem, ploeg in eerste en tweede provinciale en met drie jeugdploegen (u11, u13 en u16) is ook nog op zoek speelsters en trainers om uit te breiden.

Neem contact op met Jurgen Everts

Houtvenne:

Houtvenne zoekt naar speelsters van minstens 14 jaar om hun provinciale ploeg in de provincie Antwerpen te ondersteunen. Iedereen die op zoek is naar een nieuwe uitdaging of die de benen voelt kriebelen is welkom.

Neem contact op met mister.fox@telenet.be (0497/20 00 90)

Mechelen:

Bij KV Mechelen zijn ze op zoek naar een nieuwe afgevaardigde voor het B-elftal. Meer informatie op de webstek van Malinwa.

Denderhoutem:

Red Star Ladies Denderhoutem (spelende te Ede/Haaltert) zoeken nog ladies om hun ploeg te komen versterken voor volgend seizoen. Ze spelen in tweede provinciale en zijn dit seizoen in de middenmoot geëindigd.

Neem contact op met Heidi via ballack06.78@gmail.com

Rupelmonde:

KOFC Rupelmonde heeft reeds 1 ploeg in de derde provinciale dames. Volgend seizoen willen ze met een tweede damesploeg starten. Hiervoor zoeken ze nog enkele gemotiveerde speelsters vanaf 14 jaar. Ervaring is geen must.

Neem contact op met Rillaerts René

Herenhelderen:

Menen:

Eersteprovincialer Menen United zoekt nog voor het nieuw seizoen een paar speelsters en een doelvrouw.

Neem contact op met Alain Dewitte (0474/65 09 77)

Dendermonde:

"Dendermonde wil een vrouwenploeg beginnen. Daarvoor zoeken we meisjes die interesse/motivatie hebben om mee te komen voetballen. De trainingen vallen op maandag en woensdag en de matchen zullen vrijdag of zaterdag zijn." Interesse om volgend seizoen in 3e provinciale aan de slag te gaan?

Neem dan contact op met Tamiris Lima.

Strijland Gooik:

Strijland Gooik staat momenteel in de buik van het peloton in derde klasse. Volgend seizoen zullen ze mogelijk in de nieuwe tweede klasse spelen, of in de eerste provinciale. Ook zij zouden in ieder geval graag hun kern uitbreiden. Interesse?

Neem dan contact op met Marc Stiens (0475/98 63 68)

Temse Femina:

Ook KSV Temse zoekt nog speelsters. Ze kunnen nog promoveren naar tweede provinciale en willen de kern uitbreiden. "Wij zijn een gezellige, zotte gemotiveerde bende die nog meer gemotiveerde speelsters zoekt die bereid zijn om vele winfie's te maken en uiteraard hun voetbaltalent willen showen op het veld of in het doel", klinkt het.

Interesse? Neem dan contact op met Patrick Claus (0498 46 44 78) of contacteer een van de speelsters voor een testtraining.

Koekelare:

Bij Koekelare willen ze ook nog wat meer ervaring in de ploeg brengen en daarom gaan ze ook daar op zoek naar extra spelers. De club doet het goed in tweede provinciale, maar wil doorgroeien.

Interesse? Neem dan contact op met Pieter Doom

BS Westhoek:

BS Westhoek uit tweede provinciale West-Vlaanderen zoekt dan weer een trainer voor hun team in Poperinge. Interesse om coach te worden van een ambitieuze club?

Neem dan contact op met Ludo Liefooghe (0475 46 66 68)

K Hechtel FC

Deze club zoekt ook nog speelsters om ons team volgend seizoen te versterken in 2e provinciale Limburg. Ervaring niet vereist, liefst vanaf 14 jaar.

Neem contact op met coach Robbie Jaeken (0499/73 07 23)

RFC Wetteren

Ook de nieuwe vrouwenafdeling van RFC Wetteren is nog op zoek naar enkele speelsters. De club wil volgend jaar uitkomen in 3e provinciale Oost-Vlaanderen.

Neem contact op met Jasmien Vervaeke (0471/46 00 54) jasmien.vervaeke@gmail.com

KFC flandria Ravels

Zoekt nog een trainer voor volgend seizoen in 3e provinciale. Ook speelsters kunnen zich altijd melden.

Neem contact op met Marlies Van Bouwel

